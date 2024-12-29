Леклер — о календаре Формулы-1: переживаю о балансе между личной жизнью и работой

27-летний монегаск и гонщик Формулы-1 Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», порассуждал о количестве этапов в календаре «Королевских гонок».

«По-прежнему считаю, что 24 гонки — это максимум. Лично я не сильно устаю. Гонщики находятся в наилучших условиях. Мы находимся в наилучших условиях. Мы делаем всё возможное. У нас есть команда для восстановления. Нам предстоит многое сделать, чтобы мы были готовы на все 100% от первой гонки до последней, членам команды приходится намного сложнее, и Формула-1 должна помнить об этом.

Больше всего я беспокоюсь о личной жизни, о балансе между личной жизнью и профессиональной деятельностью. И, конечно, личной жизни всегда становится всё меньше и меньше, чем больше появляется гонок. С другой стороны, я также могу приводить свою семью на гонки и жить своей страстью, поэтому мне не на что жаловаться, но я по-прежнему считаю, что 24 этапа — это, вероятно, разумный максимум», — приводит слова Леклера издание GPblog.