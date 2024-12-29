Крак: понимаю разочарование Алонсо, когда тебя 50 раз обгоняют пилоты не твоего масштаба

Руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» Майк Крак объяснил причины недовольства Фернандо Алонсо в сезоне-2024.

«Фернандо остаётся фантастическим командным игроком, и да, время от времени от него исходят комментарии и разочарования, которые мы должны понять и принять. Например, когда его обгоняют пилоты, которые определённо не соответствуют его уровню, так что это что-то трудное для гонщика его масштаба.

Если это случается один или два раза, вы, вероятно, сможете с этим смириться, но если это происходит 50 раз в сессиях, спринтах, квалификациях, это может вызвать разочарование. Это то, в чём мы должны быть прозрачны и честны друг с другом, чтобы попытаться минимизировать последствия», — приводит слова Крака издание Racingnews365.