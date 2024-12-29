Монтойя рассказал о проблемах борьбы в Формуле-1

Семикратный победитель Гран-при Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался по поводу борьбы в «Королевских гонках».

«Правда в том, что если вы посмотрите на стартовую решётку, то в любом случае увидите восемь или даже 10 хороших пилотов. Проблема просто в том, что у вас есть большое преимущество, если вы начинаете с машины, на которой можете выигрывать каждую неделю, и сразу же становитесь номером один.

Это не значит, что другие гонщики плохие, хотя ведь они на самом деле очень хороши. Но это всё равно что сказать Льюису Хэмилтону, что он больше не умеет гоняться и поэтому не может завоевать ещё один титул, хотя проблема заключалась главным образом в том, что «Мерседес» не был так быстр, как, например, «Ред Булл», — приводит слова Монтойи издание Racingnews365.