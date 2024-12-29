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Экс-пилот Формулы-1 объяснил, почему Ферстаппен не будет фаворитом в 2025 году

Экс-пилот Формулы-1 объяснил, почему Ферстаппен не будет фаворитом в 2025 году
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Семикратный победитель Гран-при Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя заявил, что 27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен из «Ред Булл» не будет фаворитом в 2025 году.

«Ред Булл» страдал от проблем в последних нескольких гонках, но дело не в том, что Ферстаппен разучился водить машину. Он продемонстрировал свои навыки в Бразилии. Но, очевидно, для Ферстаппена следующий сезон будет очень трудным.

Если «Ред Булл» внезапно не сможет сделать большой шаг вперёд, ему будет очень сложно стать чемпионом с той машиной, которая у него есть на данный момент. У них просто нет необходимой скорости. Поэтому я не считаю его фаворитом. Если вы посмотрите на последние гонки Формулы-1 минувшего сезона, то больше не сможете считать его доминирующей силой», — приводит слова Монтойи издание Racingnews365.

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