В ФИА ответили, будут ли менять проверку гибкости передних крыльев болидов Формулы-1

Глава Комиссии ФИА по одноместным автомобилям Николас Томбасис высказался по поводу проверки передних антикрыльев болидов Формулы-1 на гибкость.

«Мы очень довольны тем, что увидели после установки камер на крылья. Это также вопрос о том, считаете ли вы, что можно провести более значимый тест для проверки элементов. Наиболее успешные из таких тестов максимально имитируют то, что происходит в реальной жизни с нагрузками, и, например, на ранней версии антикрыльев это было достаточно успешно.

Что касается переднего антикрыла, то из-за различий между автомобилями это было бы довольно сложно осуществить, так что мы не собираемся вносить изменений в проверку. Но ведущие команды всегда могут предложить свои варианты», — приводит слова Томбасиса издание GPblog.