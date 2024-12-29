Монтойя: у «Мерседеса» в следующем году больше шансов, чем у «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1 и семикратный победитель Гран-при Хуан Пабло Монтойя высказался по поводу расклада сил среди команд в следующем сезоне 2025 года.

«Нам нужно подождать и посмотреть, что предложит «Ред Булл» в первую очередь в 2025 году, но я бы сказал, что борьба за титул в новом сезоне будет между «Маклареном» и «Феррари». На мой взгляд, у «Мерседеса» даже больше шансов, чем у «Ред Булл», — приводит слова Монтойи издание Racingnews365.

Ранее Монтойя порассуждал о том, будет ли нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен фаворитом в следующем году.