Флавио Бриаторе объяснил, почему не сомневался в четвёртом титуле Макса Ферстаппена

Исполнительный советник французской команды «Альпин» Флавио Бриаторе высказался по поводу четвёртого титула в Формуле-1 27-летнего нидерландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Нет, титулу Ферстаппена ничего не угрожало в этом году. Макс Ферстаппен стал чемпионом, я это знал и видел. Почему? Это очень просто. Потому что Макс Ферстаппен — лучший. И поэтому ты тоже становишься чемпионом в трудные моменты.

Возможно, в этом году с машиной «Ред Булл» было непросто, но наличие отличного пилота является решающим фактором. Вы можете убедиться в этом на примере Ферстаппена», — приводит слова Бриаторе издание GPblog.