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Марко признал, что в контракте Ферстаппена больше нет пункта об уходе

Марко признал, что в контракте Ферстаппена больше нет пункта об уходе
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признался, что в контракте Макса Ферстаппена больше нет пункта, позволяющего нидерландскому гонщику покинуть австрийскую команду в случае ухода из неё Марко. 81-летний австриец рассказал, почему он согласился убрать этот пункт из контракта Макса.

«Почему? Моя цель — заложить основу для успешной компании в ближайшем будущем. Я уже довольно давно знаю Ферстаппенов. И Макс — особенный, это ясно.

И одно можно сказать наверняка: они преданны. На них можно положиться. Для меня, конечно, эти слова Макса (что он готов был покинуть «Ред Булл» вслед за Марко. — Прим. «Чемпионата») были очень приятными. Он один из величайших спортсменов в мире, зарабатывает много денег, но прежде всего он придерживается своих принципов. Это не изменилось с тех пор, как ему было 14 лет», — приводит слова Марко De Telegraaf.

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