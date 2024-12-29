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Ферстаппен заявил, что хотел бы больше блеска в ливрее «Ред Булл»

Ферстаппен заявил, что хотел бы больше блеска в ливрее «Ред Булл»
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Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о своём желании изменить ливрею машины RB21 для следующего чемпионата Формулы-1. Нидерландский гонщик хочет добавить больше блеска в нынешнюю матовую ливрею.

«Я с нетерпением жду возможности увидеть свою новую машину. Ливрея, я надеюсь, будет немного другой. Я как раз сегодня об этом говорил, что мне на самом деле очень нравятся эти машины (указывая на старые «Ред Булл» позади себя) с блестящей краской.

У нас было так много матово-синих машин, но, думаю, иногда просто приятно немного освежить их», — сказал Ферстаппен в подкасте Talking Bull.

Напомним, Ферстаппен досрочно стал чемпионом в сезоне-2024. Титул нидерландский гонщик гарантировал себе после Гран-при Лас-Вегаса, где ему было достаточно финишировать впереди пилота «Макларена» Ландо Норриса. Макс в итоге был пятым, а Ландо — шестым. Это чемпионство стало четвёртым подряд для нидерландца.

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