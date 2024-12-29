Тото Вольф раскрыл подробности своего тяжёлого детства

Тото Вольф рассказал, как тяжёлое детство помогло ему стать успешным руководителем команды Формулы-1 «Мерседес».

«Это чёртово детство, но в этом нет чьей-то вины. Так сложились обстоятельства. Мой отец тяжело заболел раком мозга, когда я был совсем маленьким, мне было шесть или семь. Его оперировали много-много раз, пока он не умер, когда мне было 15.

В детстве ты влюбляешься в своего отца. Он твой герой. Затем бывают моменты, когда ты ненавидишь своего отца, когда ты в каком-то смысле начинаешь бунтовать. У меня ничего этого не было, только злость. В то же время моя мать была врачом и сама пыталась выжить. Поэтому мы с сестрой были практически предоставлены сами себе и должны были заботиться о ней.

Думаю, что преодоление драмы, травм и унижения создаёт большую мотивацию доказать, что вы чего-то стоите. Я вижу, что у многих успешных людей были какие-то события или ситуации, которые травмировали их и причиняли боль. Хотя… Есть очень много успешных людей, у которых было очень счастливое детство. У моей жены были замечательные родители и замечательная семья, и она успешна.

Стал бы я тем, кем есть без детских травм? Может быть, и нет, потому что для меня хуже всего казалось быть бедным ребёнком в окружении богатых. Я ходил в частную школу, которую мы не могли себе позволить. Был случай, когда нас с сестрой вызвали с урока к директору, и он сказал нам: «Вы должны покинуть школу, плата за обучение не поступает».

Эти финансовые трудности, а также семейная ситуация побудили меня стать ответственным человеком, очень быстро повзрослеть, заботиться о своей семье финансово и эмоционально иначе, чем раньше. Определённо, меня бы здесь не было, если бы этого не произошло», — рассказал Вольф в подкасте High Performance.