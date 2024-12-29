Официальный сайт Формулы-1 раздал необычные награды по итогам сезона-2024

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Официальный сайт Формулы-1 объявил обладателей наград в необычных номинациях по итогам сезона-2024.

Самым прогрессирующим пилотом признан выступающий за «Макларен» Оскар Пиастри.

Самым неудачливым признан гонщик «Уильямса» Алекс Албон — пять сходов и один DNS в Бразилии.

Самый смешной момент — признание Юки Цуноды, что он обделался на выезде с пит-лейна на Гран-при Лас-Вегаса.

Лучшими радиопереговорами признано общение руководителя команды «Мерседес» Тото Вольфа с Джорджем Расселлом на Гран-при Австрии: «Ты можешь выиграть, Джордж», на что пилот ответил: «Просто дай мне пилотировать, #####».

Приз за лучшую особую ливрею получил «Макларен» за расцветку машины в честь Айртона Сенны на Гран-при Монако.

Лучшая погоня — Сингапурские маршалы против ящерицы.

Приз за лучшие специальные комбинезоны получила «Феррари» за синюю форму на Гран-при Майами.

Приз за лучшую статистику получил Ландо Норрис, который родился спустя 13 дней после того, как «Макларен» в предыдущий раз сложил с себя полномочия обладателя Кубка конструкторов.

Приз за лучшую ссору получили Макс Ферстаппен и Джордж Расселл.

Самым эмоциональным моментом сезона-2024 признано интервью Даниэля Риккардо в Сингапуре — финальной гонки в карьере австралийца.

Лучшим шутником Формулы-1 стал руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр — за празднование первой победы Ландо Норриса в Майами.

Лучшее пополнение в семье — щенок Шарля Леклера Лео.