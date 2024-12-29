Официальный сайт Формулы-1 раздал необычные награды по итогам сезона-2024

Официальный сайт Формулы-1 объявил обладателей наград в необычных номинациях по итогам сезона-2024.
Самым прогрессирующим пилотом признан выступающий за «Макларен» Оскар Пиастри.
Самым неудачливым признан гонщик «Уильямса» Алекс Албон — пять сходов и один DNS в Бразилии.
Самый смешной момент — признание Юки Цуноды, что он обделался на выезде с пит-лейна на Гран-при Лас-Вегаса.
Лучшими радиопереговорами признано общение руководителя команды «Мерседес» Тото Вольфа с Джорджем Расселлом на Гран-при Австрии: «Ты можешь выиграть, Джордж», на что пилот ответил: «Просто дай мне пилотировать, #####».
Приз за лучшую особую ливрею получил «Макларен» за расцветку машины в честь Айртона Сенны на Гран-при Монако.
Лучшая погоня — Сингапурские маршалы против ящерицы.
Приз за лучшие специальные комбинезоны получила «Феррари» за синюю форму на Гран-при Майами.
Приз за лучшую статистику получил Ландо Норрис, который родился спустя 13 дней после того, как «Макларен» в предыдущий раз сложил с себя полномочия обладателя Кубка конструкторов.
Приз за лучшую ссору получили Макс Ферстаппен и Джордж Расселл.
Самым эмоциональным моментом сезона-2024 признано интервью Даниэля Риккардо в Сингапуре — финальной гонки в карьере австралийца.
Лучшим шутником Формулы-1 стал руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр — за празднование первой победы Ландо Норриса в Майами.
Лучшее пополнение в семье — щенок Шарля Леклера Лео.