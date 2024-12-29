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Вильнёв считает, что Ферстаппен может сравняться по титулам с Шумахером

Вильнёв считает, что Ферстаппен может сравняться по титулам с Шумахером
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Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв считает, что у Макса Ферстаппена есть все шансы выиграть минимум семь титулов, как у Михаэля Шумахера. Однако канадец отметил, что обстоятельства могут помешать Ферстаппену сделать это.

«У Макса Ферстаппена определённо есть всё необходимое, чтобы сравняться по титулам с Шумахером. Макс по-прежнему голоден и конкурентоспособен и всегда стремится к победе. Его не сломить. В правильной ситуации он всегда будет претендентом на чемпионство.

Точно так же и Алонсо мог бы иметь семь титулов. Посмотрите, как часто он был близок [к титулу] с «Феррари». Возьмите Шумахера, у него могло бы быть три вместо семи. Однако у него могло бы быть и больше.

Иногда это всё близко, и есть несколько гонщиков, у которых нет того количества титулов, которые они, вероятно, заслужили своим талантом.

Макс выиграл все чемпионаты, которые мог. Пока он не упустил ни одного», — приводит слова Вильнёва Governor Sport.

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