Култхард объяснил, за счёт чего Райкконен мог выиграть больше титулов

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что чемпион 2007 года Кими Райкконен мог бы выиграть гораздо больше титулов, если бы обладал трудовой этикой Михаэля Шумахера.

«Он — исключение из всех. Он обладал просто огромным природным талантом. Когда он только пришёл из Формулы «Рено», то провёл с «Заубером» тесты в Муджелло. Муджелло — одна из самых страшных гоночных трасс, по которым можно проехать на машине Формулы-1. У него просто был такой талант.

Но можете себе представить? Он выиграл один чемпионат. Если бы у него была трудовая этика Михаэля, я думаю, он выиграл бы больше. Михаэль бывал на испытательном треке, он бывал на фабрике. Если ты стоишь там над инженерами и механиками, они это чувствуют, это придаёт им сил. Вы — топливо, которое помогает им двигаться вперёд.

Трудовая этика – в этом разница между тем, чтобы быть скромным однократным чемпионом мира, и тем, кем он мог бы стать — многократным чемпионом мира», — сказал Култхард в подкасте The Red Flags.