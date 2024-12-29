Ферстаппен рассказал, как мог умереть от сердечного приступа перед важной гонкой

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что не хотел бы вновь пережить волнение, которое он испытал в день завоевания своего первого чемпионского титула на Гран-при Абу-Даби 2021 года.

«Какую гонку этого года я хотел бы пережить заново? Могу сказать, что не хотел бы пережить заново Бразилию, потому что она была настолько эмоционально истощающей, что я не смог бы повторить её.

Для меня это то же самое, что пережить заново свой первый титул. В тот день, честно говоря, я мог и умереть от сердечного приступа, потому что помню [реакцию] людей, которые видели меня в тот день, особенно — мою девушку Келли.

Она зашла в мою комнату перед гонкой, а я обычно не нервничаю перед гонкой. Она сказала, что мои руки были ледяными. Так что вам не очень хочется снова переживать подобные моменты. Их приятно вспоминать, но не переживать снова», — рассказал Ферстаппен в подкасте Talking Bull.