Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен рассказал, как мог умереть от сердечного приступа перед важной гонкой

Ферстаппен рассказал, как мог умереть от сердечного приступа перед важной гонкой
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что не хотел бы вновь пережить волнение, которое он испытал в день завоевания своего первого чемпионского титула на Гран-при Абу-Даби 2021 года.

«Какую гонку этого года я хотел бы пережить заново? Могу сказать, что не хотел бы пережить заново Бразилию, потому что она была настолько эмоционально истощающей, что я не смог бы повторить её.

Для меня это то же самое, что пережить заново свой первый титул. В тот день, честно говоря, я мог и умереть от сердечного приступа, потому что помню [реакцию] людей, которые видели меня в тот день, особенно — мою девушку Келли.

Она зашла в мою комнату перед гонкой, а я обычно не нервничаю перед гонкой. Она сказала, что мои руки были ледяными. Так что вам не очень хочется снова переживать подобные моменты. Их приятно вспоминать, но не переживать снова», — рассказал Ферстаппен в подкасте Talking Bull.

Материалы по теме
Ферстаппен заявил, что хотел бы больше блеска в ливрее «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android