Эндрю Шовлин назвал отличия между Хэмилтоном и Шумахером

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин, который работал в немецкой команде и с Михаэлем Шумахером, и с Льюисом Хэмилтоном, назвал отличия между двумя самыми титулованными гонщиками в истории Формулы-1.

«Они очень разные по характеру, по-разному работают и взаимодействуют с командой. Но если посмотреть на то, что они делают за рулём, на то, что они делают с точки зрения подготовки, на то, что они дают с точки зрения обратной связи, то всё довольно похоже.

Я думаю, Михаэль был великолепен в том, что он действительно поднял уровень этой команды. И он пришёл из «Феррари» — они были такой доминирующей силой в течение предыдущего десятилетия, и нам пришлось работать усерднее, когда он присоединился к нашей команде.

Многое из этого продолжилось и с Льюисом, но теперь у нас был гонщик, который получая правильную информацию, имея правильную машину, просто помещал её на поул», — сказал Шовлин в подкасте Beyond the Grid.