Штайнер поделился идеями усовершенствования Формулы-1

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился идеями о том, как решить некоторые ключевые проблемы в Формуле-1 и сделать её более интересной.

«Я бы сделал две вещи. Во-первых, я бы добавил спринтерские гонки: двенадцать вместо нынешних шести. Мне очень нравятся выходные, когда соревнования начинаются в пятницу с квалификации к спринту, а в субботу проходит первая гонка.

Что касается гоночных судей, я бы хотел, чтобы они были постоянными сотрудниками, и чтобы была последовательность в вынесении наказаний. Формула-1 — один из крупнейших видов спорта в мире, я не думаю, что это правильно, что они не являются штатными сотрудниками. Футбольные судьи работают на профессиональной основе и получают за это деньги. Ответственность должна вознаграждаться», — приводит слова Штайнера Ouest France.