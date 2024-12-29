81-летний Хельмут Марко раскрыл секрет своего долголетия

81-летний советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко раскрыл секрет, как оставаться энергичным и работоспособным в таком почтенном возрасте.

«В чём секрет? Страсть.

У меня никогда не было серьёзных проблем со здоровьем, я пью немного меньше, чем раньше, и встаю каждый день в пять или шесть утра. Я беру с собой книги и ем что-нибудь вкусное. Так я могу прожить долго», — приводит слова Марко De Telegraaf.

Хельмут Марко первоначально учился на юриста, получил степень доктора права. В 1960-х годах дебютировал в автогонках. В 1971 году выиграл «24 часа Ле-Мана», установив рекорд максимальной пройденной дистанции, который продержался до 2010 года. На Гран-при Франции 1972 года Марко потерял глаз из-за камня, вылетевшего из-под колеса машины Эмерсона Фиттипальди. Из-за этого он был вынужден прекратить гоночную карьеру. С 2005 года является советником «Ред Булл» по автоспорту.