Закрылась команда Нико Росберга в серии Extreme E

Rosberg X Racing, команда серии Extreme E, основанная чемпионом Формулы-1 2016 года Нико Росбергом, объявила о своём закрытии.

Команда Росберга выиграла два чемпионата в серии экологичных внедорожных гонок, но поскольку в следующем сезоне Extreme E будет заменена на Extreme H, где будут использоваться машины не с электрическим, а с водородным двигателем, RXR решила завершить свою гоночную деятельность.

«Создание RXR было связано не только с гонками; речь шла о создании целеустремлённой команды, которая могла бы добиться успеха. Мы многого достигли вместе: начиная с побед в чемпионате до наших инициатив по защите окружающей среды и гендерного равенства. Одновременно и горько и радостно закрывать эту главу, я горжусь тем, чего мы достигли», — приводит слова Росберга пресс-релиз Rosberg X Racing.

Напомним, перед сезоном-2024 закрылась команда серии Extreme E Льюиса Хэмилтона — X44, которая выиграла титул в 2022 году.