Доходы ФИА от штрафов гонщиков Формулы-1 за год выросли втрое

Международная автомобильная федерация (ФИА) наложила в 2024 году на гонщиков Формулы-1 штрафов на сумму в три раза больше, чем за предыдущий год. Об этом сообщает испанское издание Marca со ссылкой на отчёты федерации.

За прошлый сезон сумма штрафов, наложенных на пилотов Формулы-1, составила € 332 900 евро, что почти втрое больше, чем в 2023 году.

В 2024 году президент ФИА Мохаммед бен Сулайем предупредил гонщиков, что их будут штрафовать за нецензурную брань. В одном случае ФИА наказала Макса Ферстаппена за ругань на пресс-конференции перед Гран-при Сингапура. Пилота «Ред Булл» обязали провести общественные работы в Руанде, что Макс и сделал, пообщавшись там с молодёжью. В другом случае Шарль Леклер был оштрафован на € 10 000 за мат на пресс-конференции после Гран-при Мексики. Из них половину монегаск не заплатит, если не повторит подобного в течение 12 месяцев.

В основном же штрафы накладываются за нарушения спортивно-дисциплинарного характера, как например, превышение скорости на пит-лейне (не во время гонки), или как в случае с Карлосом Сайнсом в Сингапуре за самовольное пересечение трассы после его аварии в третьем сегменте квалификации. Там испанец был оштрафован на € 25 000, которые он оплатит наполовину, если не повторит подобного в течение года.