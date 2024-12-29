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Ферстаппен: нидерландцев долго не воспринимали всерьёз, мир Ф-1 крутится вокруг Англии

Ферстаппен: нидерландцев долго не воспринимали всерьёз, мир Ф-1 крутится вокруг Англии
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Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что ранее мир Формулы-1 крутился вокруг Англии, но в последнее время ситуация стала меняться.

«Нидерландцев долго не воспринимали всерьёз. Можно посмотреть на доминирующие страны в автоспорте — мы к ним не относились. Сейчас ситуация меняется.

Мир Формулы-1 крутится вокруг Англии, мы в меньшинстве, если говорить о прессе и тому подобных вещах. Но становится всё более и более очевидным, что очень хорошие пилоты могут появляться и в Нидерландах, а не только в традиционных гоночных странах», — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.

Напомним, Ферстаппен досрочно стал чемпионом в сезоне-2024. Титул нидерландский гонщик гарантировал себе после Гран-при Лас-Вегаса, где ему было достаточно финишировать впереди пилота «Макларена» Ландо Норриса. Макс в итоге был пятым, а Ландо — шестым. Это чемпионство стало четвёртым подряд для нидерландца.

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