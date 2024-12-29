Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко — о RB21: машина готова

Хельмут Марко — о RB21: машина готова
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко раскрыл подробности о степени готовности машины RB21 для следующего сезона Формулы-1.

«Концепция готова, машина готова. Теперь мы переходим к финальным шагам. Мы смотрим, где можно сбросить вес. Задание инженерам состояло в том, чтобы создать машину с более широким рабочим окном, которая не была бы так капризна, чтобы гонщику было несложно ею управлять», — приводит слова Марко немецкое издание Sport.

Напомним, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал чемпионом в сезоне-2024. Титул нидерландский гонщик гарантировал себе после Гран-при Лас-Вегаса. Это чемпионство стало четвёртым подряд для нидерландца. В то же время «Ред Булл» занял лишь третье место в зачёте Кубка конструкторов, уступив «Макларену» и «Феррари».

Материалы по теме
Ферстаппен заявил, что хотел бы больше блеска в ливрее «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android