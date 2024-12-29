Хельмут Марко — о RB21: машина готова

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко раскрыл подробности о степени готовности машины RB21 для следующего сезона Формулы-1.

«Концепция готова, машина готова. Теперь мы переходим к финальным шагам. Мы смотрим, где можно сбросить вес. Задание инженерам состояло в том, чтобы создать машину с более широким рабочим окном, которая не была бы так капризна, чтобы гонщику было несложно ею управлять», — приводит слова Марко немецкое издание Sport.

Напомним, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал чемпионом в сезоне-2024. Титул нидерландский гонщик гарантировал себе после Гран-при Лас-Вегаса. Это чемпионство стало четвёртым подряд для нидерландца. В то же время «Ред Булл» занял лишь третье место в зачёте Кубка конструкторов, уступив «Макларену» и «Феррари».