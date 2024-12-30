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Лоусон — о жертвах своей семьи ради его карьеры: у моих родителей нет своего дома

Лоусон — о жертвах своей семьи ради его карьеры: у моих родителей нет своего дома
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22-летний пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон рассказал, как его семья пожертвовала многим, чтобы помочь ему развить гоночную карьеру.

«Первые 12 месяцев в картинге я всегда финишировал последним. Я просто ехал один в конце пелотона, пытаясь убедить отца купить двигатель получше, потому что был убеждён, что он плохой, и в конце концов он это сделал. Мы поставили его на квалификацию на этом крупном мероприятии, и сразу же оказались впереди.

Мои родители пожертвовали всем ради меня, когда я был ребёнком, ведь даже гонки в картинге в Новой Зеландии обходятся очень дорого. У моих родителей сейчас нет своего дома. Вся моя семья – и братья и сёстры тоже — от многого отказались, чтобы я мог этим заниматься.

Но, хотя я и не из богатой семьи, мне повезло, что мои родители внушили мне: «Если ты во что-то веришь, ты сможешь это сделать». И они поддерживали во мне эту веру до тех пор, пока я не стал достаточно взрослым, чтобы осознать, что происходит», — приводит слова Лоусона Sky Sports.

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