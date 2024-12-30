Марко – о проблемах Переса: это очень грустно, это больно

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о проблемах Серхио Переса в сезоне-2024, что помешало австрийской команде побороться за Кубок конструкторов.

«Это очень грустно, это больно. Ключевым фактором стала разница в очках между Максом и Чеко, она составила 282 очка, в то время как разница между гонщиками наших соперников была намного меньше. Это объясняет, почему мы проиграли Кубок конструкторов.

Его результаты определённо ухудшились, хотя в целом он неплохо выступал на протяжении многих лет. В 2021 году он внёс большой вклад в первый титул Макса, он выиграл в общей сложности пять Гран-при и становился вице-чемпионом. Однако сейчас что-то не совпало между этой машиной и его стилем вождения», — приводит слова Марко Kleine Zeitung.