Ферстаппен назвал наиболее и наименее напряжённые Гран-при минувшего сезона

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу наиболее и наименее напряжённых Гран-при завершившегося сезона Формулы-1. Наиболее напряжённым нидерландец назвал этап в Венгрии, где он финишировал пятым после столкновения с Льюисом Хэмилтоном («Мерседес»), а наименее напряжённым — этап в Абу-Даби.

«Думаю, этап в Венгрии был довольно насыщенным, скажем так. Предпочитаю больше не думать об этом уикенде. А на Гран-при Абу-Даби на самом деле было уже не за что бороться. Борьба в зачёте пилотов уже завершилась, как и завершилась борьба за Кубок конструкторов для нас. Думаю, именно поэтому он был менее напряжённым, потому что, в общем-то, не имело значения, каков будет результат», — приводит слова Ферстаппена RaceFans со ссылкой на пресс-службу «Ред Булл».

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