«Ракета на колёсах». Отец Карлоса Сайнса — о болидах Формулы-1

Именитый испанский гонщик Карлос Сайнс-старший, отец пилота Формулы-1 Карлоса Сайнса, поделился мнением о болидах в Формуле-1. 17 декабря Сайнс-младший провёл прощальные заезды за рулём автомобиля «Феррари», на котором он выиграл первый поул и одержал свою первую победу. Также за руль болида сел Сайнс-старший.

«Первое, что мне удалось подтвердить, — это то, что это ракета на колёсах. Отдаю должное гонщикам Формулы-1, потому что они невероятно талантливы», — приводит слова Сайнса-старшего издание AS.

Напомним, в новом сезоне Формулы-1 Сайнс-младший будет выступать за «Уильямс».

Главные новости дня: