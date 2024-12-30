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Девушка Макса Ферстаппена показала, как они отдыхают в горах

Девушка Макса Ферстаппена показала, как они отдыхают в горах
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Келли Пике, бразильская модель и девушка гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, показала, как проводит время с нидерландцем после окончания сезона Формулы-1. Соответствующий пост она разместила на своей странице в социальных сетях. Келли и Макс отправились отдыхать в горы.

Фото: Из личного архива Келли Пике

Фото: Из личного архива Келли Пике

Напомним, нидерландский гонщик досрочно стал чемпионом в минувшем сезоне Формулы-1. Титул Макс гарантировал себе после Гран-при Лас-Вегаса, где ему было достаточно финишировать впереди представителя «Макларена» Ландо Норриса. Макс в итоге занял пятое место, а Ландо был шестым. Это чемпионство стало четвёртым подряд для нидерландца.

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