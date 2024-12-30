«Выпил и не ложился спать». Макс Ферстаппен — о Гран-при Лас-Вегаса

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вспомнил о Гран-при Лас-Вегаса, который состоялся в конце ноября. Нидерландец тогда финишировал пятым, а его ближайший соперник по борьбе за титул из «Макларена» Ландо Норрис закончил гонку на шестой позиции. Это позволило Максу завоевать четвёртый чемпионский титул в Формуле-1.

«Честно говоря, не думаю, что гонка в Лас-Вегасе войдёт в мою сотню лучших. Я просто сделал то, что должен был. В тот день для меня это было самым важным. Это было здорово. Я не ложился спать. Встретил Мартина Гаррикса [диджея]. Он выступал там все выходные. Я встретил его, потому что не покидал трассу до четырёх или даже половины шестого утра. К тому времени я уже немного выпил. Было здорово. Мы прекрасно провели время. А потом вернулись в наш отель в 8:30-9 утра», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365 со ссылкой на его выступление на канале Oracle Red Bull Racing в YouTube.

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