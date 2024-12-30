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Лоусон: сделал бы всё для появления Ф-1 в Новой Зеландии

Лоусон: сделал бы всё для появления Ф-1 в Новой Зеландии
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Новозеландский гонщик Лиам Лоусон, готовящийся стать пилотом «Ред Булл» в 2025 году, признался, что мечтает о приходе Формулы-1 на его родину.

«Возможен ли этап в Новой Зеландии? Нужен небольшой рост до стандарта ФИА, но я бы сказал, что нет. Но очень надеюсь на это, и, что бы для этого ни потребовалось, я сделал бы это. Это было бы очень, очень круто.

У нас есть несколько по-настоящему классных трасс. Моя любимая трасса находится в Новой Зеландии. Вот если бы могли подвести под стандарты ФИА», — приводит слова Лоусона издание Motorsport.

Ранее в интервью Лоусон назвал плюсы и минусы перехода в «Ред Булл».

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