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Эксперт: Сайнс не сделал ничего плохого, кроме того, что не был Хэмилтоном

Эксперт: Сайнс не сделал ничего плохого, кроме того, что не был Хэмилтоном
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Бывший гонщик IndyCar, а ныне телевизионный эксперт Джеймс Хинчклифф поделился мнением о решении итальянской команды Формулы-1 «Феррари» прекратить сотрудничество с пилотом Карлосом Сайнсом. В новом сезоне испанец будет выступать за «Уильямс», а к «Скудерии» присоединится британец Льюис Хэмилтон.

«Его выступления в течение года в целом были чрезвычайно впечатляющими. Достаточно посмотреть статистику. Но что меня впечатлило, так это его отношение и подход, учитывая очень непростые обстоятельства, с которыми он столкнулся по ходу сезона. Это тяжёлый удар, когда начинаешь сезон, зная, что команда, в которой ты превосходно выступал, оставила тебя в стороне. Сайнс не сделал ничего плохого, чтобы заслужить потерю своего места, кроме того, что он не был Хэмилтоном», — приводит слова Хинчклиффа AS.

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