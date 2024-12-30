Монтойя: ожидал, что Пиастри будет лучше Норриса в 2024 году

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя заявил, что гонщик «Макларена» австралиец Оскар Пиастри не оправдал его ожиданий в минувшем сезоне.

«Оскар Пиастри – тот, кому нужно проявить себя больше всех в следующем сезоне. Я ожидал, что он сделает шаг вперёд в этом году, и был удивлён, что этого не произошло. Я ожидал, что он будет лучше Норриса, но Ландо сделал большой шаг вперёд, чего нельзя сказать об Оскаре», — приводит слова Монтойи издание LuckyBlock.

Напомним, Пиастри занял четвёртое место по итогам сезона. Его напарник, британец Ландо Норрис, стал вице-чемпионом.

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