Михаэль Шумахер — лучший в истории «Феррари» по версии RN365, Алонсо и Феттель — вне топ-5

Журналисты издания Racingnews365 назвали пятерых величайших гонщиков в истории «Феррари» в Формуле-1. Первое место в списке занял прославленный немецкий пилот Михаэль Шумахер, завоевавший со «Скудерией» пять чемпионств.
Топ-5 лучших гонщиков в истории «Феррари» по версии Racingnews365:
1. Михаэль Шумахер.
2. Альберто Аскари.
3. Ники Лауда.
4. Жиль Вильнёв.
5. Кими Райкконен.
«Тот факт, что Кими Райкконен попал в этот список, объясняется тем, что ему удалось добиться того, чего не смогли в «Феррари» современники Фернандо Алонсо и Себастьян Феттель: титула чемпиона Формулы-1», — объясняется в статье попадание финна в список.
В следующем сезоне к «Феррари» присоединится британский гонщик Льюис Хэмилтон. Он станет 98-м пилотом в истории команды в Формуле-1.
Самая высокая скорость в Формуле-1: