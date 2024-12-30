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Михаэль Шумахер — лучший в истории «Феррари» по версии RN365, Алонсо и Феттель — вне топ-5

Михаэль Шумахер — лучший в истории «Феррари» по версии RN365, Алонсо и Феттель — вне топ-5
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Журналисты издания Racingnews365 назвали пятерых величайших гонщиков в истории «Феррари» в Формуле-1. Первое место в списке занял прославленный немецкий пилот Михаэль Шумахер, завоевавший со «Скудерией» пять чемпионств.

Топ-5 лучших гонщиков в истории «Феррари» по версии Racingnews365:

1. Михаэль Шумахер.
2. Альберто Аскари.
3. Ники Лауда.
4. Жиль Вильнёв.
5. Кими Райкконен.

«Тот факт, что Кими Райкконен попал в этот список, объясняется тем, что ему удалось добиться того, чего не смогли в «Феррари» современники Фернандо Алонсо и Себастьян Феттель: титула чемпиона Формулы-1», — объясняется в статье попадание финна в список.

В следующем сезоне к «Феррари» присоединится британский гонщик Льюис Хэмилтон. Он станет 98-м пилотом в истории команды в Формуле-1.

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