Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Боттас — об уходе из «Кик-Заубера»: Зайдль заверял, что я получу долгосрочный контракт

Боттас — об уходе из «Кик-Заубера»: Зайдль заверял, что я получу долгосрочный контракт
Аудио-версия:
Комментарии

Финский гонщик Валттери Боттас поделился подробностями относительно разговоров с бывшим исполнительным директором «Кик-Заубера» Андреасом Зайдлем. По словам Боттаса, Зайдль убеждал финна в том, что команда заключит с ним новый контракт. Напомним, в новом сезоне гонщиками команды будут Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето. Боттас в 2025 году станет резервистом «Мерседеса».

«Как только «Ауди» подтвердила, что присоединяется к нам, мне всегда говорили, что я буду опорой проекта, но этого не произошло. До конца апреля Андреас поддерживал со мной связь, заверяя, что я получу долгосрочный контракт с «Ауди», но с того момента, как соглашение было подписано с Нико Хюлькенбергом, он неожиданно фактически прекратил все контакты. Причём мне сказали, что Нико подписал контракт только за 30 минут до объявления», — приводит слова Боттаса Grandprix.

Материалы по теме
Кто из гонщиков Формулы-1 был хуже всех в 2024 году? Решаете вы!
Рейтинг
Кто из гонщиков Формулы-1 был хуже всех в 2024 году? Решаете вы!

Самая короткая карьера в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android