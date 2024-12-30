Боттас — об уходе из «Кик-Заубера»: Зайдль заверял, что я получу долгосрочный контракт

Финский гонщик Валттери Боттас поделился подробностями относительно разговоров с бывшим исполнительным директором «Кик-Заубера» Андреасом Зайдлем. По словам Боттаса, Зайдль убеждал финна в том, что команда заключит с ним новый контракт. Напомним, в новом сезоне гонщиками команды будут Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето. Боттас в 2025 году станет резервистом «Мерседеса».

«Как только «Ауди» подтвердила, что присоединяется к нам, мне всегда говорили, что я буду опорой проекта, но этого не произошло. До конца апреля Андреас поддерживал со мной связь, заверяя, что я получу долгосрочный контракт с «Ауди», но с того момента, как соглашение было подписано с Нико Хюлькенбергом, он неожиданно фактически прекратил все контакты. Причём мне сказали, что Нико подписал контракт только за 30 минут до объявления», — приводит слова Боттаса Grandprix.

Самая короткая карьера в Формуле-1: