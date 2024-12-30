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Габсбург: без Норриса я бы не выиграл «24 часа Ле-Мана», надо было, чтоб он меня уничтожил

Габсбург: без Норриса я бы не выиграл «24 часа Ле-Мана», надо было, чтоб он меня уничтожил
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Австрийский гонщик, правнук императора Австрии-Венгрии Карла I Фердинанд Габсбург высказался о роли британского пилота «Макларена» Ландо Норриса в своих успехах в автоспорте. В 2017 году оба выступали за «Карлин» в Европейском чемпионате Формулы-3. Кроме того, оба выступали в Toyota Racing Series в Новой Зеландии.

«Чтобы добиться хотя бы какого-то успеха, нужна самая жёсткая конкуренция. Чтобы стать настоящим гонщиком, мне был нужен Ландо Норрис в качестве напарника по команде на два года. Не думаю, что без Ландо я бы стал победителем «Ле-Мана» или чемпионом WEC. Я бы не стал профессиональным гонщиком. Этого бы просто не произошло.

Мне было нужно, чтобы Ландо уничтожил меня, заставил усомниться в собственных силах и сделал так, чтобы я в итоге разобрался в себе. Когда я проводил тесты, долго пытался понять, ведь на мокрой трассе я отставал на две секунды. Это было просто больно. Однако я нуждался в этом», — приводит слова Габсбурга GPblog со ссылкой на его выступление в подкасте Tomorrow's Motorsport.

В 2021 году Габсбург выиграл «24 часа Ле-Мана» в классе LMP2, а также завоевал титул в WEC.

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