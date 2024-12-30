Бортолето — лучший гонщик младших серий 2024 года по версии Autosport, Антонелли — 7-й

Авторитетное британское издание Autosport опубликовало свой рейтинг лучших пилотов 2024 года в младших гоночных сериях. Возглавил рейтинг новичок «Кик-Заубера»/«Ауди», чемпион Формулы-2 Габриэл Бортолето.

Новичок «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар занял второе место и в сезоне Формулы-2, и в рейтинге Autosport. Ещё один дебютант Формулы-1 – Андреа Кими Антонелли, который будет выступать за «Мерседес», расположился в рейтинге на седьмом месте.

Новый пилот «Хааса» Оливер Берман и выступавший во второй половине сезона-2024 за «Уильямс» Франко Колапинто не попали в список лучших гонщиков.

Отметим также девятое место перспективного юниора «Ред Булл» Арвида Линдблада.

Лучшие гонщики младших серий 2024 года по версии Autosport:

1. Габриэл Бортолето (чемпион Формулы-2).

2. Исак Хаджар (вице-чемпион Формулы-2).

3. Пол Арон (третье место в Формуле-2).

4. Леонардо Форнароли (чемпион Формулы-3).

5. Габриэле Мини (вице-чемпион Формулы-3).

6. Зейн Мэлоуни (четвёртое место в Формуле-2).

7. Андреа Кими Антонелли (шестое место в Формуле-2).

8. Рихард Версхор (восьмое место в Формуле-2).

9. Арвид Линдблад (четвёртое место в Формуле-3).

10. Дино Беганович (шестое место в Формуле-3).