Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко: Пиастри сильнее Норриса психологически

Марко: Пиастри сильнее Норриса психологически
Комментарии

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о действующих пилотах «Макларена» Оскаре Пиастри и Ландо Норрисе.

«Пиастри психологически сильнее Норриса, показавшего слабости в 2024 году. Оскар – парень, который, без сомнений, хочет оказаться на вершине. В следующем году не стоит ждать командных приказов. И заставляет меня надеяться на то, что пилоты других команд будут отбирать очки друг у друга, что будет нам на руку», — приводит слова Марко издание Sport.de.

Ранее бывший пилот Ф-1 Хуан Пабло Монтойя заявил, что Пиастри не оправдал его ожиданий в минувшем сезоне.

Материалы по теме
Монтойя: ожидал, что Пиастри будет лучше Норриса в 2024 году

Ландо Норрис поздравил Макса Ферстаппена с чемпионством

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android