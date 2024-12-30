Марко: Пиастри сильнее Норриса психологически

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о действующих пилотах «Макларена» Оскаре Пиастри и Ландо Норрисе.

«Пиастри психологически сильнее Норриса, показавшего слабости в 2024 году. Оскар – парень, который, без сомнений, хочет оказаться на вершине. В следующем году не стоит ждать командных приказов. И заставляет меня надеяться на то, что пилоты других команд будут отбирать очки друг у друга, что будет нам на руку», — приводит слова Марко издание Sport.de.

Ранее бывший пилот Ф-1 Хуан Пабло Монтойя заявил, что Пиастри не оправдал его ожиданий в минувшем сезоне.

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