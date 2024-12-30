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Йос Ферстаппен рассказал, как англичане раззадорили его сына Макса в Бразилии

Йос Ферстаппен рассказал, как англичане раззадорили его сына Макса в Бразилии
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Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, рассказал, что критика со стороны англичан только раззадорила его сына на Гран-при Бразилии и там он одержал блестящую победу.

«Это произошло в нужный момент. Должен сказать, после негатива, в основном из Англии, от прессы, он действительно переживал, а затем, из-за квалификации и всего такого, он был ещё более зол.

Мы посидели всего две минуты, поговорили, я успокоил его и сказал, что шансы есть. И он проделал фантастическую работу. Он ни разу не ошибся, поставил лучшее время на круге в конце гонки. Он был хорош и гнал как чёрт.

Как только вы его злите, он становится более заряженным, но и более сосредоточенным. Именно это произошло в тот день», — приводит слова Ферстаппена-старшего GP Blog со ссылкой на Viaplay.

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