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KTM может покинуть MotoGP в 2026 году из-за финансовых проблем

KTM может покинуть MotoGP в 2026 году из-за финансовых проблем
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Компания KTM может прекратить выступление в чемпионате мира по мотогонкам MotoGP в 2026 году. Об этом сообщает австрийское издание Der Standard.

Сообщается, что KTM находится в тяжёлом финансовом положении. В связи с этим компания намерена срочно уволить 391 сотрудника с января по февраль. Ещё одна мера: сокращение рабочего времени до 30 часов в неделю для 83% работников в январе и феврале с возможным продлением этой меры до марта. Сокращение производства может быть продлено ещё на четыре недели, если мотоциклы на складах не будут распроданы.

В такой ситуации KTM планирует уйти из MotoGP, Moto2 и Moto3. За счёт этого компания будет экономить € 46 млн в год.

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