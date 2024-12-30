KTM может покинуть MotoGP в 2026 году из-за финансовых проблем

Компания KTM может прекратить выступление в чемпионате мира по мотогонкам MotoGP в 2026 году. Об этом сообщает австрийское издание Der Standard.

Сообщается, что KTM находится в тяжёлом финансовом положении. В связи с этим компания намерена срочно уволить 391 сотрудника с января по февраль. Ещё одна мера: сокращение рабочего времени до 30 часов в неделю для 83% работников в январе и феврале с возможным продлением этой меры до марта. Сокращение производства может быть продлено ещё на четыре недели, если мотоциклы на складах не будут распроданы.

В такой ситуации KTM планирует уйти из MotoGP, Moto2 и Moto3. За счёт этого компания будет экономить € 46 млн в год.