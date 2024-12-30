Алонсо рассказал о проблемах с управляемостью машины «Астон Мартин» в сезоне-2024

Пилот «Астон Мартин» 43-летний испанец Фернандо Алонсо раскрыл подробности проблем с управляемостью своей машины в сезоне-2024.

«Порой передняя и задняя оси не работали слаженно в поворотах. На входе в поворот, например, работала одна из двух осей. Другая словно отключалась в середине поворота. Затем так делала другая ось.

Когда вы проходите круг и различные повороты и обе оси работают в разрыве друг от друга, управлять машиной становится действительно сложно», — рассказал Фернандо Алонсо в подкасте BBC Chequered Flag.

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо занял девятое место в личном зачёте чемпионата Формулы-1 сезона-2024.