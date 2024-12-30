Тото Вольф намекнул, что Хэмилтон сможет вернуться в «Мерседес»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что Льюис Хэмилтон всегда будет желанным гостем в немецкой команде после завершения его гоночной карьеры.

«Нет никакого разрыва отношений ни между «Мерседесом» и Льюисом, ни между ним со мной и Сьюзи (жена Тото Вольфа. – Прим. «Чемпионата») лично. Наоборот. Думаю, Льюис решил заняться чем-то другим на последнем этапе своей карьеры, и я это понимаю — или могу понять, — но он всегда будет частью этой семьи и всегда будет желанным гостем в этой семье. И однажды, может быть, когда он закончит гоняться, нас ждут новые приключения», — сказал Вольф в подкасте F1 Beyond the Grid.

Напомним, со следующего года Льюис Хэмилтон будет выступать за «Феррари».