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Албон рассказал о металлических деталях на машине «Уильямса» вместо карбоновых

Албон рассказал о металлических деталях на машине «Уильямса» вместо карбоновых
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон рассказал, что иногда на машины британской команды в сезоне-2024 устанавливались металлически детали вместо карбоновых, что приводило к утяжелению болидов.

«Причина наших проблем в совокупности факторов: были и ошибки гонщиков, и другие проблемы. Были моменты, в которых формально можно винить гонщиков, но на самом деле это было не так.

На самом деле, если посмотреть на это подробнее, часть проблем кроется в весе машин. У нас на машине были некоторые детали, которые были металлическими, а не карбоновыми. Так что это фактически создавало дополнительные сложности», — приводит слова Албона Autosport.

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