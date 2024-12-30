Вассёр объяснил, почему в этом году была более плотная борьба между топ-командами

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр объяснил, почему в сезоне-2024 значительно сократились разрывы между топ-командами Формулы-1.

«Разрывы между машинами значительно сократились. Бывает так, что болид лучше или хуже подходит для какой-то трассы, и это создаёт преимущество. В нормальных условиях разница определяется управлением шинами, их гранулированием, ошибками гонщиков и команд. Это очень тонкий баланс, где достаточно одной мелочи, чтобы изменить расстановку сил.

Например, в Лас-Вегасе мы оказались там, где и ожидали, опережая «Ред Булл» и «Макларен» всего на несколько десятых. С другой стороны, «Мерседес» был просто непобедим, это был другой уровень, и это буквально перевернуло ситуацию.

В этом году разрывы между командами сократились, потому что все хорошо поработали над своими слабыми сторонами. «Макларен» улучшился на медленных отрезках, мы — на быстрых», — приводит слова Вассёра Autosprint.