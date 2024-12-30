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Сьюзи Вольф: в автоспорте вы соревнуетесь с мужчинами, мы не хотим иного

Сьюзи Вольф: в автоспорте вы соревнуетесь с мужчинами, мы не хотим иного
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Управляющий директор F1 Academy Сьюзи Вольф согласна с Максом Ферстаппеном, что девушки должны в идеале соревноваться с парнями, но возглавляемая ей женская серия существует, чтобы больше женщин получили возможность заниматься автоспортом.

«В декабре мы провели в Абу-Даби картинговую гонку Champions of the Future, и количество девушек в ней составило 25%, что является самым высоким показателем за всё время. Когда обозреватели картинга видят эти цифры, они говорят об «эффекте F1 Academy».

В автоспорте вы соревнуетесь с мужчинами, мы не хотим иного. Но в женской серии мы создаём среду, в которой даём девушкам время и возможности показать, на что они способны. Но мы здесь не для того, чтобы оградить женщин. Вы должны быть лучшими, иначе вы не продвинетесь вперёд.

Это не должна быть просто маркетинговая идея: «Давайте посадим девушку в машину, чтобы люди говорили о нас». Это должно произойти естественным образом», — приводит слова Вольф GP Blog со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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