Ферстаппен: не думаю слишком много о том, чтобы стать пятикратным чемпионом

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от следующего сезона Формулы-1, заявив, что он не слишком много думает о том, чтобы стать пятикратным чемпионом.

«Я не ожидаю, что мы начнём следующий сезон в качестве фаворитов, но это хороший вызов, мне он нравится. Это приятный вызов — попытаться вернуться на вершину, потому что, я думаю, мы всё ещё недостаточно быстры. Зимой нам предстоит нелёгкая задача — двигаться вперёд, учиться на ошибках, извлекать уроки из этого сезона, как улучшать машину и добиться большей производительности.

На самом деле я не думаю слишком много о том, чтобы стать пятикратным чемпионом, а просто хочу насладиться этим, посмотреть, где мы находимся в начале года, и довериться команде. Они знают, чего я хочу от машины, и, надеюсь, мы сможем заставить её работать», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.