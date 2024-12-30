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Ферстаппен: не думаю слишком много о том, чтобы стать пятикратным чемпионом

Ферстаппен: не думаю слишком много о том, чтобы стать пятикратным чемпионом
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от следующего сезона Формулы-1, заявив, что он не слишком много думает о том, чтобы стать пятикратным чемпионом.

«Я не ожидаю, что мы начнём следующий сезон в качестве фаворитов, но это хороший вызов, мне он нравится. Это приятный вызов — попытаться вернуться на вершину, потому что, я думаю, мы всё ещё недостаточно быстры. Зимой нам предстоит нелёгкая задача — двигаться вперёд, учиться на ошибках, извлекать уроки из этого сезона, как улучшать машину и добиться большей производительности.

На самом деле я не думаю слишком много о том, чтобы стать пятикратным чемпионом, а просто хочу насладиться этим, посмотреть, где мы находимся в начале года, и довериться команде. Они знают, чего я хочу от машины, и, надеюсь, мы сможем заставить её работать», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

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