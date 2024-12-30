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Исак Хаджар — о Хельмуте Марко: он уважает меня как личность

Исак Хаджар — о Хельмуте Марко: он уважает меня как личность
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Новый гонщик «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар высказался о своих взаимоотношениях с советником «Ред Булл» по автоспорту Хельмутом Марко.

«Меня действительно трогает, что Хельмут проделал весь этот путь в Италию, чтобы лично подписать мой контракт. Я многим ему обязан. Отношения, которые сложились у меня с ним, — это больше, чем просто отношения начальника и подчинённого. Если что-то пойдёт не так, он не будет просто критиковать меня. Он уважает меня как личность и мой подход к спорту. Если мы в чём-то не согласны, я всегда высказываю своё мнение. Думаю, он это ценит», — приводит слова Хаджара GP Blog.

Ранее Исак Хаджар признался, что уже к середине сезона-2024 знал, что станет пилотом Формулы-1.

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