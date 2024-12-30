Росберг раскритиковал Хэмилтона за выбор нарядов в Абу-Даби

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг раскритиковал бывшего напарника и соперника по «Мерседесу» Льюиса Хэмилтона за выбор нарядов, в которых семикратный чемпион мира появлялся в паддоке Гран-при Абу-Даби – последней гонке Льюиса в составе немецкой команды.

В четверг Хэмилтон появился на трассе «Яс Марина», одетый в полностью белый костюм, напоминающий его форму первых лет выступления за «Мерседес». В субботу будущий гонщик «Феррари» ходил в паддоке в белой рубашке, красных брюках и пёстром красно-розово-белом пальто. Затем, в воскресенье, Хэмилтон надел полностью красный наряд.

Льюис Хэмилтон в Абу-Даби Фото: F1.com

«Я нахожу этот выбор очень странным и неуместным. Они (Льюис и «Мерседес») ценят друг друга, у них по-прежнему хорошие отношения. Но это вызывает недоумение», — приводит слова Росберга GP Blog со ссылкой на бразильскую редакцию Motorsport.