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Росберг раскритиковал Хэмилтона за выбор нарядов в Абу-Даби

Росберг раскритиковал Хэмилтона за выбор нарядов в Абу-Даби
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Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг раскритиковал бывшего напарника и соперника по «Мерседесу» Льюиса Хэмилтона за выбор нарядов, в которых семикратный чемпион мира появлялся в паддоке Гран-при Абу-Даби – последней гонке Льюиса в составе немецкой команды.

В четверг Хэмилтон появился на трассе «Яс Марина», одетый в полностью белый костюм, напоминающий его форму первых лет выступления за «Мерседес». В субботу будущий гонщик «Феррари» ходил в паддоке в белой рубашке, красных брюках и пёстром красно-розово-белом пальто. Затем, в воскресенье, Хэмилтон надел полностью красный наряд.

Льюис Хэмилтон в Абу-Даби

Льюис Хэмилтон в Абу-Даби

Фото: F1.com

«Я нахожу этот выбор очень странным и неуместным. Они (Льюис и «Мерседес») ценят друг друга, у них по-прежнему хорошие отношения. Но это вызывает недоумение», — приводит слова Росберга GP Blog со ссылкой на бразильскую редакцию Motorsport.

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