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Алонсо признался, что ему порой не хватало мотивации

Алонсо признался, что ему порой не хватало мотивации
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Пилот «Астон Мартин» 43-летний испанец Фернандо Алонсо признал, что в этом году ему иногда не хватало мотивации и энергии.

«Было несколько гонок, в которых мне, возможно, было некомфортно в машине, или я не был очень мотивирован. Когда вы не очень мотивированы или не за что бороться, вам немного не хватает энергии.

У нас были большие ожидания после кампании 2023 года, и мы хорошо стартовали в начале года, но затем не смогли улучшать машину по ходу сезона. Большую часть года ы провели в середине пелотона, а конце сезона даже ниже», — рассказал Фернандо Алонсо в подкасте BBC Chequered Flag.

«Астон Мартин» занял пятое место в зачёте Кубка конструкторов Формулы-1 сезона-2024.

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