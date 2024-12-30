Хюлькенберг назвал важное качество, которое есть у него и Ферстаппена

Немецкий гонщик «Кик-Заубера»/«Ауди» Нико Хюлькенберг считает, что он, как и Макс Ферстаппен, обладает способностью приспосабливаться к машинам разных поколений технического регламента Формулы-1.

«Есть такие гонщики, как Макс [Ферстаппен], которые всегда хороши, независимо от поколения машины, в любых условиях, при любом регламенте. Я считаю, что тоже обладаю такой способностью. Конечно, у меня были свои взлёты и падения, например, со старыми машинами. С «Рено» всё прошло не так хорошо, но это было связано с другими обстоятельствами. Как я уже сказал, большее значение имеют ощущения и то, где вы находитесь в определённый момент.

Правила и машины меняются каждые пять-шесть лет. Как гонщику вам приходится адаптироваться и переучиваться. Потому что если вы хороши только в определённой машине и не развиваетесь и не адаптируетесь, вы не задержитесь надолго в Формуле-1», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport-Total.