Ферстаппен ответил, намерен ли «Ред Булл» сконцентрироваться на 2026 годе

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что его команда держит в уме переход на новый регламент Формулы-1 в 2026 году, но не намерена жертвовать следующим сезоном 2025 года.

«Мы держим в уме 2026 год, но правила ещё не совсем ясны, они постоянно немного меняются, так что вы в любом случае не можете полностью сосредоточиться на нём, вам всё равно придётся думать о 2025-м.

Нельзя вот так просто сказать, что мы забудем о следующем годе и сделаем ставку на 2026-й, потому что вы не знаете, что произойдёт в 2026 году, когда в машине всё ещё будут меняться некоторые детали.

2025 год по-прежнему остаётся для нас очень важным, и мы хотим добиться в нём успеха», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.