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Чандхок выбрал между Хэмилтоном, Сенной и Михаэлем Шумахером

Чандхок выбрал между Хэмилтоном, Сенной и Михаэлем Шумахером
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Sky Sports Карун Чандхок ответил на вопрос по поводу выдающихся пилотов в истории «Королевских гонок»: Айртона Сенны, Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона. Каруну было предложено выбрать между тремя спортсменами: одного он должен был подписать в свою теоретическую команду Формулы-1, другого сделать резервистом, а от третьего отказаться.

«О боже! Я бы выбрал… это невозможно, абсолютно невозможно. Если речь об их прайме… здесь не может быть однозначного мнения, в общем, я скажу, что оставлю Хэмилтона, Шумахер отправится в резерв, а Сенну я уберу из списка. Если бы я был руководителем команды, мне были бы нужны люди, которые являются командными игроками. Шумахер и Хэмилтон были лучшими командными игроками, так что это облегчило бы мне жизнь», — сказал Чандхок на YouTube-канале FanCode.

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