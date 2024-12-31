RECORD Mexico назвал три команды Ф-1, куда может перейти Перес в качестве боевого пилота

Издание RECORD Mexico поделилось мнением о потенциальных вариантах продолжения карьеры гонщика Серхио Переса. Ранее «Ред Булл» подтвердил, что в следующем сезоне он не будет боевым пилотом команды, а его место займёт Лиам Лоусон.

В качестве наиболее вероятного места продолжения карьеры мексиканца издание назвало команду «Кадиллак», которая присоединится к Формуле-1 в 2026 году. Ранее в гоночном коллективе из США заявили, что хотели бы иметь молодого и опытного гонщика, поэтому кандидатура Серхио может им подойти.

Кроме того, RECORD Mexico не исключил, что Перес может оказаться в «Альпин» или «Ауди».

Самая высокая скорость в Формуле-1: